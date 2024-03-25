Так, згідно з даними МВС України, у Печерському районі міста пошкоджена триповерхова будівля спортзали.

Попередньо постраждали 2 людини, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. Голосіївський район - у лісосмузі виявлено уламки ракети.

У Дніпровському та Солом’янському районах падіння уламків.

Спочатку повідомлялось про одну постраждалу людину у Києві, згодом стало відомо про чотирьох постраждалих.

Наразі кількість постраждалих збільшилася до п’яти. Трьом медики надали допомогу на місці, двох — госпіталізували.

Також відомо, що серед постраждалих є дівчинка 16 років і 26-річна вагітна жінка.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Також стало відомо, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Наразі відбувається евакуація студентів.

Раніше стало відомо, що над містом знищено дві балістичні ракети

«Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється», - повідомляли в повітряних силах ЗС України.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 12-50 відомо про 7 постраждалих людей у Печерському районі столиці, із них 2-х госпіталізовано.

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