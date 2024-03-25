Продолжает увеличивать количество пострадавших в результате жестокой атаки врага на Киев утром 25 марта.

Так, согласно данным МВД Украины, в Печерском районе города повреждено трехэтажное здание спортзала.

Предварительно пострадали 2 человека, которым врачи оказывают необходимую помощь. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

В Дарницком районе есть повреждение частного дома. Голосеевский район - в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

В Днепровском и Соломенском районах падение обломков.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем человеке в Киеве, впоследствии стало известно о четырех пострадавших.

В настоящее время количество пострадавших увеличилось до пяти. Трем медики оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

Также известно, что среди пострадавших девочка 16 лет и 26-летняя беременная женщина.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Также стало известно, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Сейчас идет эвакуация студентов.

Ранее стало известно, что над городом уничтожены две баллистические ракеты.

«Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается», - сообщали в воздушных силах ВС Украины.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 12-50 известно о 7 пострадавших в Печерском районе столицы, из них 2 госпитализированы.

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