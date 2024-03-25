Вибухи у Києві пролунали через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги, пише Politeka.net.
«Вибухи в столиці. Терміново в укриття!», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У КМВА уточнили, що вибухи – це робота ППО.
За даними моніторингових каналів, росіяни запустили балістику з тимчасово окупованого Криму.
Згідно з неофіційними даними, ракет було дві: модернізовані ракети «Онікс-М» або «Циркон».
Також сильні вибухи прогриміли у Київській області.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди.
Дані уточнюються.
Загалом виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.
Онікс - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії, призначена для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу Бастіон, що російські війська розмістили в тимчасово окупованому Криму.
Експортна назва ракети - "Яхонт".
ОНОВЛЕНО:
ЗНИЩЕНО ДВІ БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ
Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
Цілі знищено, тип встановлюється.
Останні новини України:
Багато поранених і пожеж після нових атак: росіяни вдарили ракетою а потім дронами.
Світла не буде: ДТЕК зробив нове попередження про проблеми і відключення.
Росіяни наближаються до ще одного населеного пункту.