Вибухи у Києві пролунали через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги, пише Politeka.net.

«Вибухи в столиці. Терміново в укриття!», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У КМВА уточнили, що вибухи – це робота ППО.

За даними моніторингових каналів, росіяни запустили балістику з тимчасово окупованого Криму.

Згідно з неофіційними даними, ракет було дві: модернізовані ракети «Онікс-М» або «Циркон».

Також сильні вибухи прогриміли у Київській області.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди.

Дані уточнюються.

Загалом виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.

Онікс - це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії, призначена для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу Бастіон, що російські війська розмістили в тимчасово окупованому Криму.

Експортна назва ракети - "Яхонт".

ОНОВЛЕНО:

ЗНИЩЕНО ДВІ БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ

Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Цілі знищено, тип встановлюється.

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