Взрывы в Киеве прогремели через несколько секунд после объявления воздушной тревоги, пишет Politeka.net.
«Взрывы в столице. Срочно в укрытие!», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В КГВА уточнили, что взрывы – это работа ПВО.
По данным мониторинговых каналов, россияне запустили баллистику из временно оккупированного Крыма.
Согласно неофициальным данным, ракет было две: модернизированные ракеты «Оникс-М» или «Циркон».
Также мощные взрывы прогремели в Киевской области.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия.
Данные уточняются.
Вцелом вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.
Оникс – это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса Бастион, который российские войска разместили во временно оккупированном Крыму.
Экспортное наименование ракеты – "Яхонт".
ОБНОВЛЕНО:
Уничтожены две баллистические ракеты
Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами со временно оккупированного Крыма.
Цели уничтожены, тип устанавливается.
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