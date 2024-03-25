Взрывы в Киеве прогремели через несколько секунд после объявления воздушной тревоги, пишет Politeka.net.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие!», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В КГВА уточнили, что взрывы – это работа ПВО.

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили баллистику из временно оккупированного Крыма.

Согласно неофициальным данным, ракет было две: модернизированные ракеты «Оникс-М» или «Циркон».

Также мощные взрывы прогремели в Киевской области.

По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия.

Данные уточняются.

Вцелом вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

Оникс – это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса Бастион, который российские войска разместили во временно оккупированном Крыму.

Экспортное наименование ракеты – "Яхонт".

ОБНОВЛЕНО:

Уничтожены две баллистические ракеты

Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами со временно оккупированного Крыма.

Цели уничтожены, тип устанавливается.

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