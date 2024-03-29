Враг сбросил 4 универсальных межвидовых планирующих боеприпаса «УМПБ-Д30СМ» на Николаевку Донецкой области.

Удар был нанесен 28 марта по центру города.

«В результате удара потерпел разрушения двухэтажный жилой дом. В одной из квартир погибла 66-летняя женщина. В момент взрыва она находилась в ванной комнате. Тело погибшей деблокировали спасатели», - рассказали в МВД Украины.

В настоящее время зафиксировано по меньшей мере 30 разрушений, из них 24 — жилые дома.

Согласно официальным данным, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

С линии фронта эвакуированы 507 человек, в том числе 29 детей.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко сообщал, что российские оккупанты устроили на фронте испытательный полигон для новых управляемых бомб УМПБ Д-30СН.

"Ранее такое средство не применялось, но сейчас оно становится частым средством поражения, в ближней и средней зоне от ЛБС", - сообщил аналитик.

По его словам, УМПБ Д-30СН это российская копия американской “умной” бомбы GBU-39/B SDB. По сути, это авиационная бомба GBU-39 скрещённая с разгонным блоком от реактивного снаряда M26 и может запускаться как из РСЗО М142 HIMARS, так и М270.

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