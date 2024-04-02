На Бахмутском направлении российские войска сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр, а также наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение, пишет Politeka.net.

Около 20 новых атак отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отбито 9 атак противника в районе населенного пункта Терны.

На Авдеевском направлении отбиты 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское.

«На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза атаковал позиции наших войск», - говорится в Генштабе ВСУ.

Тем временем военные аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска могли продвинуться вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил о ситуации на Марьинском направлении.

По его словам, в Новомихайловке враг контролирует около 50% села. Имел частичные успехи за последние сутки.

«Южнее Победы враг продвинулся на 200 м, восстановив ранее утраченные позиции. Западнее села – без новых продвижений. Оккупанты не могут подобраться к Красногоровке ни с юга, ни с востока. Получают вкусных пинков и отходят на исходные позиции. По несколько раз в день. Бои так в окрестностях и продолжаются», - рассказал Мирошников.

Также корреспондент сообщил, что в Георгиевке оккупанты восстановили до 300 м в глубину ранее утраченных позиций.

По мнению военных экспертов, следующее масштабное сражение – за Часов Яр. Оборона Часовогоо Яра – стратегически важная задача для Украины, потому что город стоит на господствующих высотах, откуда открывается огневой контроль над Константиновкой.

Часов Яр вместе со Славянском и Краматорском — глобальные цели РФ, стремящейся захватить всю Донецкую область.

"Масштабная битва за Часов Яр еще не началась, она может начаться в июне", - говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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