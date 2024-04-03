Сегодня, 3 апреля, россияне нанесли новый жестокий ракетный удар, есть первые подробности о последствиях.

Оккупанты ударили ракетами по Сумщине, пишет Politeka.net со ссылкой на Сумскую ОВА.

Ракетный удар по Краснопольской общине оккупанты нанесли в 09 час. 25 мин.

В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры.

«К сожалению, есть погибший. Также травмированы два жителя общины – отец и четырехлетний сын», - рассказали в ОВА.

На месте работают все необходимые службы.

Ранее стало известно, что враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

"Предварительно погибших нет. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий удара. На месте работают все необходимые службы", - сообщали в Сумской ОВА поздно вечером 2 апреля.

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