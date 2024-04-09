Типова тактика російських загарбників — "не можеш взяти, рівняй з землею" і нові кадри, які з’явилися в Мережі, тому доказ.

Так, в Мережі почали ширитися кадри, як окупанти знищують ще одне українське місто – Часів Яр.

«На місто постійно здійснюють авіанальоти, скидаючи ФАБи та КАБи. Ворог починає активізовувати авіацію в тому районі і там може повторитися сценарій Авдіївки», - прокоментували жахливі кадри у каналі Deep State.

Тим часом експерти Інституту вивчення війни констатують, що ЗС РФ просунулися в Луганській та Донецькій областях.

Згідно з даними американських аналітиків, російські окупаційні війська просуваються в напрямку Кремінної, а також на північний захід і південний захід від Бахмута і Донецька.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що нових просувань у Часовому Ярі в окупантів не було.

«З декількох хат ворога вдалося вибити. Але до самих крайніх хат вже, на жаль, працює логістика окупантів. Її вдається накривати, вона нестабільна. Сам факт її появи вже недобрий», - підкреслив Мірошніков.

За словами кореспондента, в таких випадках якраз би дуже допомогли західні літаки, але їх передача затягується.

Нагадаємо, за даними експертів Росія готує новий наступ.

«Росія готує наступ у травні-червні, і буде пробувати наступати протягом всього літа. Наступ швидше за все буде відбуватися у напрямку Вугледару, Часів Яру та Краматорська-Слов’янська. Наступ з півночі наразі неможливий», - повідомляв керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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