Російські окупанти продовжують нищити все, до чого можу дотягнутися, вбиваючи і калічачи мирних людей.

Минулої ночі російські загарбники обстріляли Полтавщину, пише Politeka.net.

Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Як повідомляли в ОВА, одна людина загинула.

«За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку», - повідомляли в ОВА.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

«Наразі відомо про загальну кількість постраждалих — 10 людей», - уточнювали в ОВА.

Вибухи також лунали на Хмельниччині, а також на Львівщині.

За даними Повітряних сил ЗС України, уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

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