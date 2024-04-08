Так, сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомила Звягельська міська рада на сторінці в мережі Facebook.

На щасті, жертв серед мирного населення немає, але існує пряма загроза забруднення повітря.

«Тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами», - йдеться у терміновому повідомленні.

Зокрема комісією ТЕБНС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі.

«Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи», - пояснили у міській раді.

У свою чергу у Повітряних силах повідомили, що у ніч на 8 квітня завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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