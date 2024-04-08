Сегодня ночью россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщил Звягельский городской совет на странице в сети Facebook.

К счастью жертв среди мирного населения нет, но существует прямая угроза загрязнения воздуха.

"Поэтому рекомендовано оставаться в помещениях с закрытыми окнами", - говорится в срочном сообщении.

В частности, комиссией ТЭБНС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования, профессионального высшего образования и в высшем профессиональном училище.

«О заведениях дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы», - пояснили в городском совете.

В свою очередь в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 8 апреля нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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