Так, згідно з повідомленням Сил оборони півдня, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

«В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині», - повідомили захисники.

На жаль, є влучання в Одеському районі. Відомо, що пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

«Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі», - додали у Силах оборони півдня.

Додамо, що минулої ночі вибухи також були в Житомирській області.

Крім того, повідомлялось, що у Криворізькому районі знищили крилату ракету.

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