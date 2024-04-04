Внаслідок повторного удару по Харкову минулої ночі загинули Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.
В МВС України підкреслили, що росія вбила харківських рятувальників цинічно і прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей.
«Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. рф продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди», - розповіли в МВС.
Ще один рятувальник поранений. Стан важкий.
Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро - поранені.
Нагадаємо, минулої ночі Харків був атакований "Шахедами", які вдарили по житлових будинках.
Один "Шахед" потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.
Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників.
Відомо про 12-тьох поранених. Серед них медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги.
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