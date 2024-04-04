В результате повторного удара по Харькову минувшей ночью погибли Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир.

В МВД Украины подчеркнули, что россия убила харьковских спасателей цинично и прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей.

«Не являясь комбатантами, спасатели были атакованы враждебными беспилотниками. РФ продолжает игнорировать нормы международного права. Владиславу навеки будет 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда», - рассказали в МВД.

Еще один спасатель ранен. Состояние тяжелое.

Всего в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать - ранены.

Напомним, минувшей ночью Харьков был атакован "Шахедами", которые ударили по жилым домам.

Один "Шахед" попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены.

Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли три спасателя.

Известно о 12 раненых. Среди них медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место для оказания помощи.

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