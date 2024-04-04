Російські війська збільшили кількість механізованих наступів за останні два тижні – що це значає.

За даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак, на Авдіївському напрямку відбито 15 атак, а на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Жорстокі бої йдуть також на Лиманському і Херсонському напрямках.

У свою чергу аналітики ISW констатують, що війська рф збільшили кількість механізованих наступів за останні два тижні.

Експерти припускають, що ворог зібрав достатньо живої сили й техніки для суттєвої активізації наступальних зусиль на всьому театрі воєнних дій.

"Можливо, російські війська посилять механізовані штурми до того, як навесні багниста місцевість стане більш помітною та ускладнить механізовану маневрову війну. Можливо, російські війська також посилюють механізовані напади, щоб скористатися нестачею військової техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги Заходу у сфері безпеки", - вважають аналітики.

У свою чергу у бригаді "Рубіж" назвали мету ворога на Бахмутському напрямку та місця зосередження зусиль і спроб наступу

"Противник зосередив основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. Метою ворога є вихід до каналу Сіверський Донець - Донбас. З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони", - повідомив Денис Нагорний.

Попри те, що ЗСУ проводять активну контрбатарейну боротьбу, росіяни не припиняють закидувати власним "м'ясом" усі посадки та опорні пункти.

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