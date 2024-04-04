Российские войска увеличили количество механизированных наступлений за последние две недели – что это значит.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбито 14 атак, на Авдеевском направлении отбито 15 атак, а на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного, где враг, при поддержке авиации, 22 раза войск.

Жестокие бои идут также на Лиманском и Херсонском направлениях.

В свою очередь аналитики ISW констатируют, что войска России увеличили количество механизированных наступлений за последние две недели.

Эксперты предполагают, что враг собрал достаточно живой силы и техники для существенной активизации наступательных усилий по всему театру военных действий.

"Возможно, российские войска усилят механизированные штурмы до того, как весной болотистая местность станет более заметной и усложнит механизированную маневровую войну. Возможно, российские войска также усиливают механизированные нападения, чтобы воспользоваться недостатком военной техники в Украине до прибытия ожидаемой помощи". – считают аналитики.

В свою очередь, в бригаде "Рубеж" назвали цель врага на Бахмутском направлении и места сосредоточения усилий и попыток наступления.

"Противник сосредоточил основные усилия на Часов Яр, начав активные наступательные действия на Ивановское и Богдановку. Целью врага является выход к каналу Северский Донец - Донбасс. С каждым днем ​​россияне наращивают удары КАБами и артиллерией. Особенно ночью активно работают враждебные FPV-дроны" - сообщил Денис Нагорный.

Несмотря на то, что ВСУ проводят активную контрбатарейную борьбу, россияне не прекращают забрасывать своим "мясом" все посадки и опорные пункты.

Последние новости Украины:

Новые атаки на Харьков – в жилом доме огромная дыра вместо квартир.

Масштабное сражение за Часов Яр: когда начнется.

Россияне сбросили авиабомбы на центр города.