Росіяни здійснили нову безжальну атаку на мирне населення України, є загиблі.

Минулої ночі росіяни атакували Харків, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА і ДСНС України.

Місто опинилося під ударом ворожих «Шахедів».

«Внаслідок ворожих ударів, пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі», - повідомили в МНС.

Під повторний удар «Шахедів» потрапили рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес.

Внаслідок атаки двоє рятувальників загинули на місці, ще один помер по дорозі ві лікарню.

Ще один рятувальник отримав поранення.

Як повідомляють в Харківській ОДА, на даний момент відомо про чотирьох загиблих людей і 10-тьох поранених.

«Черговий терор окупантів проти мирного населення», - підкреслили в ОДА.

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