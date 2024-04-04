Россияне совершили новую безжалостную атаку на мирное население Украины, есть погибшие.

Минувшей ночью россияне атаковали Харьков, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА и ГСЧС Украины.

Город оказался под ударом вражеских "Шахедов".

«В результате вражеских ударов, повреждений получили жилые дома мирных граждан по разным адресам. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары», – сообщили в МЧС.

Под повторный удар «Шахедов» попали спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов.

В результате атаки двое спасателей погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

Еще один спасатель получил ранения.

Как сообщают в Харьковской ОГА, на данный момент известно о четырех погибших людях и 10 раненых.

«Очередной террор окупантов против мирного населения», - подчеркнули в ОГА.

Последние новости Украины:

Масштабная битва за Часов Яр: когда начнется.

Россияне сбросили авиабомбы на центр города.

Новые страшные удары и взрывы: куда попал враг и какие последствия.