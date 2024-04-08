Так, согласно сообщению Сил обороны юга, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

«В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты на Одесщине, 2 – на Николаевщине, 1 – на Кировоградщине», – сообщили защитники.

К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Известно, что поврежден логистически транспортный объект.

«Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали», - добавили в Силах обороны полдня.

Добавим, что минувшей ночью взрывы также гремели в Житомирской области.

Кроме того, сообщалось, что в Криворожском районе уничтожена крылатая ракета.

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