За словами поліцейських Київщини, все сталося у Бучанському районі, в селі Петрушки.
Там троє спільників пограбували будинок, але їх побачили сусіди.
«Правопорушники відразу почали покидати місце вчинення злочину та розбіглись у різні сторони лісосмуги», - розповіли поліцейські.
На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на голові одного з підозрюваних перука для маскування. А в руках помічено предмет схожий на гранату.
По орієнтуванню, поліцейські зупинили підозрюваного, але той під час затримання жбурнув у них гранату.
На щастя, правоохоронці не постраждали.
«Інших двох фігурантів виявили працівники поліції спільно з небайдужими громадянами», - розповіли в поліції Київщини.
На опублікованому з місця кадрі можна побачити, що земля на місці вибуху почорніла.
Раніше в поліції розповіли, що на Київщині чоловік наніс ножове поранення в спину іншому чоловіку.
«Встановлено, що між 36 та 30-річними чоловіками, які відпочивали за місцем проживання останнього, раптово виник словесний конфлікт. У результаті якого, власник домоволодіння, схопив кухонний ніж та вдарив знайомого в спину», - повідомили поліцейські подробиці інциденту.
Потерпілого доставили до лікарні, а нападнику загрожує великий термін.
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