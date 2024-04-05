Жахливий інцидент стався у Київській області, в поліції розповіли перші подробиці і показали кадри з місця.

За словами поліцейських Київщини, все сталося у Бучанському районі, в селі Петрушки.

Там троє спільників пограбували будинок, але їх побачили сусіди.

«Правопорушники відразу почали покидати місце вчинення злочину та розбіглись у різні сторони лісосмуги», - розповіли поліцейські.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на голові одного з підозрюваних перука для маскування. А в руках помічено предмет схожий на гранату.

По орієнтуванню, поліцейські зупинили підозрюваного, але той під час затримання жбурнув у них гранату.

На щастя, правоохоронці не постраждали.

«Інших двох фігурантів виявили працівники поліції спільно з небайдужими громадянами», - розповіли в поліції Київщини.

На опублікованому з місця кадрі можна побачити, що земля на місці вибуху почорніла.

Раніше в поліції розповіли, що на Київщині чоловік наніс ножове поранення в спину іншому чоловіку.

«Встановлено, що між 36 та 30-річними чоловіками, які відпочивали за місцем проживання останнього, раптово виник словесний конфлікт. У результаті якого, власник домоволодіння, схопив кухонний ніж та вдарив знайомого в спину», - повідомили поліцейські подробиці інциденту.

Потерпілого доставили до лікарні, а нападнику загрожує великий термін.

Останні новини України:

Життя подружжя обірвалося в одну мить: прямо на очах у родички.

Цинічно і прицільно: з'явилися фото вбитих у Харкові рятувальників.

Спрямують всю силу, щоб окупувати: ворог підійшов до ще одного міста.