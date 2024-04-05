Ужасный инцидент произошел в Киевской области, в полиции рассказали первые подробности и показали кадры с места.

По словам полицейских Киевской области, все произошло в Бучанском районе, в селе Петрушки.

Там трое подельников ограбили дом, но их увидели соседи.

«Правонарушители сразу начали покидать место совершения преступления и разбежались в разные стороны лесополосы», – рассказали полицейские.

На спецлинию «102» поступило сообщение, что на голове одного из подозреваемых парик для маскировки. А в руках замечен предмет, похожий на гранату.

По ориентированию, полицейские остановили подозреваемого, но тот во время задержания швырнул в них гранату.

К счастью, правоохранители не пострадали.

"Других двух фигурантов обнаружили сотрудники полиции совместно с неравнодушными гражданами", - рассказали в полиции Киевщины.

На опубликованном с места кадре можно увидеть, что земля на месте взрыва почернела.

Ранее в полиции рассказали, что в Киевской области мужчина нанес ножевое ранение в спину другому мужчине.

«Установлено, что между 36 и 30-летними мужчинами, отдыхавшими по месту жительства последнего, внезапно возник словесный конфликт. В результате которого владелец домовладения схватил кухонный нож и ударил знакомого в спину», - сообщили полицейские подробности инцидента.

Пострадавший был доставлен в больницу, а нападающему грозит большой срок.

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