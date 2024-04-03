Почався суттєвий переломний етап у питанні ударів по глибокому тилу Росії, але окупанти просуваються на полі бою.

Україна вийшла на новий етап ударів по тилах Росії, пише Politeka.net з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни.

За словами військових аналітиків, перші удари по Татарстану є значним переломом у здатності Сил оборони України бити по російських тилах на далеких дистанціях.

Експерти нагадали, що дрони вдарили по російській військовій виробничій та нафтопереробній інфраструктурі в республіці Татарстан, за понад 1200 кілометрів від українського кордону.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Тільки на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка.

Жорстокі бої продовжуються на Авдіївському напрямку. Там нашими Героями відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське.

Також стало відомо, що противник доволі близько підійшов до Часового Яру. Про це розповів офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк.

«Зараз все питання, чи вистоїть українська армія… Звісно, українські вийськовослужбовці роблять все можливе, щоб не дозволити противнику протиснутися далі. Але потрібно розуміти, що ворог, якщо в нього є наказ, якщо це політична мета до певної дати взяти певне місто, то він спрямує всю свою живу силу, щоб це зробити. І також потрібно розуміти, що браку боєприпасів для ближньої та дальної артилерії, у противника на цьому напрямку немає», - заявив Черняк в ефірі Київ24.

Офіцер висловив сподівання, що ситуація наближчим часом зміниться на користь ЗСУ.

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