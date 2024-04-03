Начался существенный переломный этап относительно ударов по глубокому тылу России, но оккупанты продвигаются на поле боя.

Украина вышла на новый этап ударов по тылам России, пишет Politeka.net со ссылкой на аналитиков Института изучения войны.

По словам военных аналитиков, первые удары по Татарстану являются значительным переломом в способности сил обороны Украины бить по российским тылам на дальних дистанциях.

Эксперты напомнили, что дроны ударили по российской военной производственной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в республике Татарстан, в более чем 1200 километрах от украинской границы.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений.

Только на Лиманском направлении нашими воинами отбиты 10 атак противника в районе населенного пункта Терны.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Клищиевка.

Жестокие бои продолжаются на Авдеевском направлении. Там нашими Героями отбиты 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское.

Также стало известно, что противник довольно близко подошел к Часовому Яру. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

«Сейчас весь вопрос, выстоит ли украинская армия… Конечно, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы не позволить противнику протиснуться дальше. Но нужно понимать, что враг, если у него есть приказ, если это политическая цель к определенной дате взять определенный город, он направит всю свою живую силу, чтобы это сделать. И также нужно понимать, что нехватки боеприпасов для ближней и дальней артиллерии у противника на этом направлении нет», - заявил Черняк в эфире Киев24.

Офицер выразил надежду, что ситуация в ближайшее время изменится в пользу ВСУ.

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