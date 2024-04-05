Жінка і чоловік загинули під стінами рідної домівки, свідком трагедії стала їхня родичка.

Подружжя мешкало в смт Нью-Йорк Бахмутського району, пише Politeka.net.

Про обставини їхньої трагічної загибелі розповіли у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 4 квітня о 17:00, окупаційні війська рф здійснили, ймовірно, артилерійський обстріл населеного пункта.

«Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка», - розповіли у прокуратурі.

Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка – жінка отримала травми. Крім того, від атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років.

Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено.

На опублікованих з місця трагедії кадрах можна побачити, що внаслідок атаки домівки людей перетворилися на руїни.

Нагадаємо, раніше стало відомо про оголошення вироку мешканцю Краматорська, який навів ракетний удар окупантів по «RIA PIZZA»

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що того дня внаслідок удару з ОТРК «Іскандер M» жертвами стали 13 людей, ще 64 людини отримали поранення.

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