Женщина и мужчина погибли под стенами родного дома, свидетелем трагедии стала их родственница.

Супруги проживали в пгт Нью-Йорк Бахмутского района, пишет Politeka.net.

Об обстоятельствах их трагической гибели рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 4 апреля в 17:00, оккупационные войска России произвели, вероятно, артиллерийский обстрел населенного пункта.

«Снаряды оккупантов попали по территории частного сектора, в результате чего погибли супруги – мужчина 53 лет и 51-летняя женщина», - рассказали в прокуратуре.

Также вместе с ними в огороде находилась их 77-летняя родственница – женщина получила травмы. Кроме того, от атаки получил телесные повреждения местный житель 74 года.

Оба пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы.

На опубликованных с места трагедии кадрах можно увидеть, что в результате атаки дома людей превратились в руины.

Напомним, ранее стало известно об объявлении приговора жителю Краматорска, который навел ракетный удар окупантов по «RIA PIZZA»

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в тот день в результате удара с ОТРК «Искандер M» жертвами стали 13 человек, еще 64 получили ранения.

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