Российские оккупанты продолжают уничтожать все, до чего могу дотянуться, убивая и калеча мирных людей.

Минувшей ночью российские захватчики обстреляли Полтавщину, пишет Politeka.net.

Под удар попала гражданская инфраструктура. Как сообщалось в ОВА, один человек погиб.

«По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще один человек был спасен из соседнего дома», - сообщали в ОВА.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло.

«На сейчас известно об общем количестве пострадавших — 10 человек», - уточняли в ОВА.

Взрывы также звучали в Хмельницкой области, а также во Львовской области.

По данным Воздушных сил ВС Украины, ночью 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 20 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136», также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

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