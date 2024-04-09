Типичная тактика российских захватчиков - "не можешь взять, равняй с землей" и новые кадры, появившиеся в Сети, тому доказательство.

Так, в Сети начали распространяться кадры, как оккупанты уничтожают еще один украинский город - Часов Яр.

«На город постоянно совершают авианалеты, сбрасывая ФАБы и КАБы. Враг начинает активизировать авиацию в том районе и там может повториться сценарий Авдеевки», - прокомментировали ужасающие кадры в канале Deep State.

Тем временем эксперты Института изучения войны констатируют, что ВС РФ продвинулись в Луганской и Донецкой областях.

Согласно данным американских аналитиков, российские оккупационные войска продвигаются в направлении Кременной, а также к северо-западу и юго-западу от Бахмута и Донецка.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что новых продвижений в Часовом Яре у окупантов не было.

«Из нескольких домов врага удалось выбить. Но до самых крайних домов уже, к сожалению, работает логистика оккупантов. Ее удается накрывать, она нестабильна. Сам факт ее появления уже нехороший», - подчеркнул Мирошников.

По словам корреспондента, в таких случаях как раз бы очень помогли западные самолеты, но их передача затягивается.

Напомним, по данным экспертов, Россия готовит новое наступление.

«Россия готовит наступление в мае-июне, и будет пытаться наступать в течение всего лета. Наступление скорее всего будет происходить в направлении Угледара, Часового Яра и Краматорска-Славянска. Наступление с севера пока невозможно», - сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Последние новости Украины:

Новые мощные взрывы и пожары: россияне ударили не только ракетами.

Закрывайте окна: выяснились тяжелые последствия новой атаки.

Жизнь супругов оборвалась в один миг: прямо на глазах у родственницы.