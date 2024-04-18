Українські захисники продовжують обороняти Часів Яр у нелюдських умовах, пише Politeka.net.

Тим часом окупанти продовжують нещадно рівняти місто, де залишаються мирні жителі, із землею. У тому числі закидаючи ФАБами. У Мережі з'явилися нові кадри, на яких видно, як багатостраждальне місто перетворюється на руїни.

Окупанти не шкодують ні особовий склад, ні техніки, але просунутися їм не вдається. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

«По суті, вони ніде тут не просунулися і ніде не закріпилися. Саме місто потроху перетворюється на руїни з такими "опадами у вигляді Граду". Від обстрілів у підвалах відсиджуємось, це вже звично. Прилітає багато. Не все детонує. Наші непосиди всі тягнуть в затишне місце, там розбирають на складові, майструють подарунки і відправляють назад», - розповів Сазонов про ситуацію в районі Часового Яру.

Боєць також повідомив, що «окупанти нахабніють».

«Лізуть на Часів Яр організовано кількома дорогами, включаючи польові. На броні, легкових. Намагаються закидати десант прямо в окопи. Це, до речі, цікавий показник для аналізу. У кого є час та бажання. Раніше вони берегли техніку, людей кидали натовпом. Нині щодня тут залишають броню на підходах. Металобрухту багато», - розповів Сазонов про тактику ворога.

Раніше Кирило Сазонов також розповів, що в Часовому Яру досі працює один продуктовий магазин:

«Під обстрілами господар цього магазину затягує коробки із продуктами, щось торгує. Нам магазин не потрібний. А так місцеві ходять туди. Тобто місто якось живе в таких… ну це фантасмагорія, якийсь сюрреалізм».

Нагадаємо, росіяни намагаються захопити Часів Яр до 9 травня.

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