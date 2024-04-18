Рятувальники назвалу нову страшну цифру загиблих від ракетного удару по Чернігову.

Згідно з оновленими даними ДСНС на ранок 18 квітня, загинуло 18 осіб та 77 постраждало.

Серед постраждалих чотири дитини.

Також рятувальники повідомили, що з-під завалів було врятовано три людини.

«Надано психологічну допомогу 58 особам. Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі», - повідомили в ДСНС України.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Нагадаємо, що серед загиблих - 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць.

"Сьогодні внаслідок ворожого удару смертельне осколкове поранення дістала 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова", - розповіли в поліції обставини трагедії.

У момент удару по Чернігову Миколаєць перебувала в авто напроти об'єкта, по якому був "приліт". Уламок пробив дах машини та потрапив жінці в голову.

Дівчина була інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління.

Росіяни вдарили ракетами майже по центру Чернігова вранці 17 квітня. За попередньою інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, це були три крилаті ракети "Іскандер".

Росіяни влучили у непрацюючий готель, що неподалік Національного університету "Чернігівська політехніка".

Сьогодні, 18 квітня, у Чернігові оголошено день жалоби.

Останні новини України:

Життя подружжя обірвалося в одну мить - прямо на очах у родички.

Вже позначається на лінії фронту: бійці ЗСУ отримали потужне поповнення.

Цинічно і прицільно: з'явилися фото вбитих у Харкові рятувальників.