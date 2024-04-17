Кількість загиблих під час жорстокого обстрілу Чернігова швидко зростає.

Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів Росії по Чернігову.

За іншими даними, загиблих вже дев'ять, а кількість постраждалих зросла до 20.

Російські окупанти тричі вдарили по густонаселеному мікрорайону Чернігова. Зафоксоване пряме влучання у 8-поверхову будівлю, пошкоджені будівлі довкола і автівки людей.

Також відомо, що унаслідок атаки по Чернігову була пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні — без постраждалих.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

В районі «прильотів» відключили світло та газ, "аби не допустити більших руйнувань".

«Вони роблять це тому що можуть»,

«Який жах!»,

«Я з Чернігова, бахало так, просто. Не можу досі оговтатись»,

"Співчуття родинам", - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи страшний удар по Чернігову.

Попередньо, росіяни вдарили крилатими раккетами Х-69/Р-500.

Також відомо, що зранку окупанти атакували Одещину. Під ударом знов інфраструктура регіону. Росіяни били балістикою.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

ОНОВЛЕНО:

В Чернігові вже 10 загиблих і 20 постраждалих.

«Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою», - повідомив президент України Володимир Зеленський.

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