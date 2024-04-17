Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, з’явилася інформація про важливі зміни на передовій.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість атак відбулася на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка.

Більше десяти атак відбито на Авдіївському напрямку в районах Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське.

У свою чергу бійці розповідають, яка зараз обстановка під Роботино. За словами бійця 65-ої ОМБр, окупанти на схід від Роботино проводили штурм силами 5 БМД і 5 БТР.

«Все знищили ще на підході артою. Піхоту добили скидами, у нас значно побільшало нічних Мавіків і нічних ФПВшек, що вже позначається на лінії фронту під Роботіно», - передав слова бійця лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» і автор Телеграм-каналу «Офіцер +».

Тим часом військові аналітики Інституту вивчення війни зафіксували важливі зміни - українські війська відновили деякі позиції на північний захід і захід від Авдіївки на Донеччині.

Наразі Сили оборони діють у центрі Первомайського та відвоювали частину території на північ від Бердичів.

Також в ISW констатують, що затримки США з наданням Україні допомоги обмежують ЗСУ в обороні.

Аналітики зазначають, що затримки США з наданням Україні військової допомоги обмежують здатність українських сил проводити ефективні оборонні операції, водночас надаючи російським силам гнучкості у проведенні наступальних операцій.

Зазначається, що така динаміка може призвести до оперативно значущих успіхів у майбутньому.

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