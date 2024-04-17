Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, з’явилася інформація про важливі зміни на передовій.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество атак произошло на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка.

Более десяти атак отбито на Авдеевском направлении в районах Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское.

В свою очередь, бойцы рассказывают, какая сейчас обстановка под Роботино. По словам бойца 65-й ОМБр, оккупанты к востоку от Роботино проводили штурм силами 5 БМД и 5 БТР.

«Все уничтожили еще на подходе к арте. Пехоту добили сбросами, у нас значительно увеличилось количество ночных Мавиков и ночных ФПВшек, что уже сказывается на линии фронта под Роботино», - передал слова бойца лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» и автор Телеграмм-канала «Офицер+».

Тем временем военные аналитики Института изучения войны зафиксировали важные изменения - украинские войска восстановили некоторые позиции к северо-западу и западу от Авдеевки на Донетчине.

В настоящее время Силы обороны действуют в центре Первомайского и отвоевали часть территории к северу от Бердичева.

Также в ISW констатируют, что задержки США с предоставлением Украине помощи ограничивают ВСУ в обороне.

Аналитики отмечают, что задержки США с предоставлением Украине военной помощи ограничивают способность украинских сил проводить эффективные оборонные операции, в то же время придавая российским силам гибкость в проведении наступательных операций.

Отмечается, что подобная динамика может привести к оперативно значимым успехам в будущем.

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