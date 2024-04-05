Згідно з оновленим звітом Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Жорстокі бої, зокрема, йдуть на Бахмутському напрямку – там українськими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

За неофіційними даними, окупанти закріплюються вже в місті. Як повідомляють в телеграм-каналі «Скадовський захисник», росіяни закріплюються на дорозі біля лісу в східній частині міста Часів Яр.

«По них постійно працюють мінами та артою з міста. Контрбатарейка з ранку на повну», - кажуть бійці.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив, що ворог дістався до однієї з крайніх вулиць у напрямку Бахмута.

«Таке вже траплялося раніше, і у підсумку вдавалося відкинути окупантів на вихідні позиції (поиблизно 750-800 м східніше). Але ворог не дурний, частково висновки зробив. Вчора-сьогодні вже пішли масовані накати на бронетехніці», - повідомив Мірошніков.

За словами кореспондента, щось вже знищено, щось буде знищено, але головне окупантам, які виживуть та розбіжаться, закріпитися.

«Цей мікрорайон Часів Яра знаходиться за каналом, на схід від нього, та складається переважно з 9-ти поверхівок. Інші частини міста знаходяться вже на захід від каналу, але ця частина, в якій зараз тривають бої - панівна висота, яку втрачати не можна. Ворог діє доволі зухвало - йде тупо у лобову, ще й колонами», - зазначив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Додамо, раніше керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що Росія готує наступ у травні-червні, і буде пробувати наступати протягом всього літа.

«Наступ, швидше за все, буде відбуватися у напрямку Вугледару, Часів Яру та Краматорська-Слов’янська. Наступ з півночі наразі неможливий», - зазначив Коваленко.

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