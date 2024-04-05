Согласно обновленному отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Жестокие бои, в частности, идут на Бахмутском направлении – там украинскими воинами отбиты 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

По неофициальным данным, оккупанты закрепляются уже в городе. Как сообщают в телеграмм-канале «Скадовский защитник», россияне закрепляются на дороге у леса в восточной части города Часов Яр.

«По ним постоянно работают минами и артой из города. Контрбатарейка с утра по полной», - говорят бойцы.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что враг добрался до одной из крайних улиц в направлении Бахмута.

«Такое уже случалось раньше, и в итоге удавалось отбросить оккупантов на исходные позиции (около 750-800 м восточнее). Но враг не глуп, отчасти выводы сделал. Вчера-сегодня уже пошли массированные накаты на бронетехнике», – сообщил Мирошников.

По словам корреспондента, что-то уже уничтожено, что-то будет уничтожено, но главное - тем, кто выживет и разбежиться не дать закрепиться.

«Этот микрорайон Часового Яра находится по каналу, к востоку от него, и состоит преимущественно из 9-ти этажей. Другие части города находятся уже к западу от канала, но эта часть, в которой сейчас продолжаются бои – господствующая высота, которую терять нельзя. Враг действует довольно дерзко - идет тупо в лобовую, еще и колоннами», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил, что Россия готовит наступление в мае-июне, и будет пробовать наступать в течение всего лета.

«Наступление, скорее всего, будет происходить в направлении Угледара, Часового Яра и Краматорска-Славянская. Наступление с севера пока невозможно», - отметил Коваленко.

Последние новости Украины:

Жизнь супругов оборвалась в один миг - прямо на глазах у родственницы.

Цинично и прицельно: появились фотографии убитых в Харькове спасателей.

Направят всю силу, чтобы оккупировать: враг подошел к еще одному городу.