По состоянию на 10.40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов России по Чернигову.
По другим данным, погибших уже девять, а количество пострадавших выросло до 20.
Российские оккупанты трижды ударили по густонаселенному микрорайону Чернигова. Зафоксировано прямое попадание в 8-этажное здание, повреждены здания и автомобили людей.
Также известно, что в результате атаки по Чернигову было повреждено здание медучреждения, в больнице без пострадавших.
Поисково-спасательная операция продолжается.
В районе «прилетов» отключили свет и газ, "чтобы не допустить больших разрушений".
«Они делают это потому что могут»,
"Какой кошмар!",
«Я из Чернигова, бахало да, просто. Не могу до сих пор прийти в себя» ,
"Соболезнование семьям", - пишут пользователи соцсетей, комментируя страшный удар по Чернигову.
Предварительно россияне ударили крылатыми раккетами Х-69/Р-500.
Также известно, что утром оккупанты атаковали Одесчину. Под ударом снова инфраструктура региона. Россияне били баллистикой.
Информация о пострадавших пока не поступала.
ОБНОВЛЕНО:
В Чернигове уже 10 погибших и 20 пострадавших.
«Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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