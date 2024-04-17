Число погибших во время жестокого обстрела Чернигова быстро растет.

По состоянию на 10.40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов России по Чернигову.

По другим данным, погибших уже девять, а количество пострадавших выросло до 20.

Российские оккупанты трижды ударили по густонаселенному микрорайону Чернигова. Зафоксировано прямое попадание в 8-этажное здание, повреждены здания и автомобили людей.

Также известно, что в результате атаки по Чернигову было повреждено здание медучреждения, в больнице без пострадавших.

Поисково-спасательная операция продолжается.

В районе «прилетов» отключили свет и газ, "чтобы не допустить больших разрушений".

«Они делают это потому что могут»,

"Какой кошмар!",

«Я из Чернигова, бахало да, просто. Не могу до сих пор прийти в себя» ,

"Соболезнование семьям", - пишут пользователи соцсетей, комментируя страшный удар по Чернигову.

Предварительно россияне ударили крылатыми раккетами Х-69/Р-500.

Также известно, что утром оккупанты атаковали Одесчину. Под ударом снова инфраструктура региона. Россияне били баллистикой.

Информация о пострадавших пока не поступала.

ОБНОВЛЕНО:

В Чернигове уже 10 погибших и 20 пострадавших.

«Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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