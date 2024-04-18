Спасатели назвали новую страшную цифру погибших от ракетного удара по Чернигову.

Согласно обновленным данным ГСЧС на утро 18 апреля, погибли 18 человек и 77 пострадали.

Среди пострадавших четыре ребенка.

Также спасатели сообщили, что из-под завалов были спасены три человека.

«Оказана психологическая помощь 58 лицам. Вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания», - сообщили в ГСЧС Украины.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Напомним, что среди погибших – 25-летняя полицейская Алина Николаец.

"Сегодня в результате вражеского удара смертельное осколочное ранение получила 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец. Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова", - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

В момент удара по Чернигову Николаец находилась в авто напротив объекта, по которому был "прилет". Обломок пробил крышу машины и попал женщине в голову.

Девушка являлась инспектором отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления.

Россияне ударили ракетами почти по центру Чернигова утром 17 апреля. По предварительной информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, это были три крылатых ракеты "Искандер".

Россияне попали в неработающую гостиницу, недалеко от Национального университета "Черниговская политехника".

Сегодня, 18 апреля, в Чернигове объявлен день траура.

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