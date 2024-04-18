Российские оккупанты продолжают свои попытки по захвату города Часов Яр, который превращается в руины и пепел.

Украинские защитники продолжают оборонять Часов Яр в нечеловеческих условиях, пишет Politeka.net.

Тем временем оккупанты продолжают беспощадно равнять город, в котором остаются мирные жители, с землей. В том числе, забрасывая ФАБами. В Сети появились новые кадры, на которых видно, как многострадальный город превращается в руины.

Оккупанты не жалеют ни личный состав, ни техники, но продвинуться им не получается. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

«По сути – они нигде тут не продвинулись и нигде не закрепились. Сам город понемногу превращается в развалины с такими «осадками в виде Града». От обстрелов в подвалах отсиживаемся, это уже привычно. Прилетает много. Не все детонирует. Наши непоседы все тащат в укромное место, там разбирают на составляющие, мастерят подарочки и отправляют обратно», - рассказал Сазонов об обстановке в районе Часового Яра.

Боец также сообщил, что «оккупанты наглеют».

«Лезут на Часов Яр организованно по нескольким дорогам, считая полевые. На броне, на легковых. Стараются забрасывать десант вот прямо в окопы. Это, кстати, интересный показатель для анализа. У кого есть время и желание. Раньше они берегли технику, людей кидали толпой. Сейчас ежедневно тут оставляют броню на подходах. Металлолома много», - рассказал Сазонов о тактике врага.

Раньше Кирилл Сазонов также рассказал, что в обстреливаемом Часово Яре до сих пор работает один продуктовый магазин:

«Под обстрелами хозяин этого магазина затягивает коробки с продуктами, что-то торгует. Нам магазин не нужен. А так местные туда ходят. То есть город как-то живет в таких… ну, это фантасмагория, какой-то сюрреализм».

Напомним, россияне пытаются захватить Часов Яр до 9 мая.

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