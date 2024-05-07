Люди до останнього не хотіли евакуюватися і сподівалися, що сможуть врятуватися у підвалі звичаної сільскої школи.

Про обставини трагедії, яка сколихнула всю Україну розповів Сергій Гайдай, який очолював Луганську обласну держадміністрацію.

«Ніколи не забуду той день», - підкреслив Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Два роки тому в Білогорівці – в дой день росіяни скинули авіабомбу на школу.

«Там ховалися понад 90 мешканців нескореного селища. Люди тягнули з евакуацією і сподівалися, що той підвал захистить їх від російських нелюдів. Цілі родини, діти…», - розповів Сергій Гайдай, який тепер є головою Мукачівської районної держадміністрації Закарпатської області.

За словами Гайдая, температура після вибуху була пекельною, люди, що ховалися у підвалі, погоріли живцем.

«Селяни говорили, що крик був не людським… Рятувальники дістали близько трьох десятків живих і продовжували розбирати завали, але рашисти не давали можливості врятувати, вони не дали шансу нашим людям на порятунок…», - згадує Сергій обставини трагедії.

Обстріли не припинялися, потім почалися бої. Під завалами школи назавжди залишилися більше півсотні людей.

«Ми їх так і не дістали…не поховали по-людськи…В той день я отримав ще один дзвінок з тих, про які згадувати боляче… Цього дня внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє хлопчиків у Привіллі, пізніше ще одна дівчинка померла в лікарні…ще три дитини, яких позбавили життя в той день…», - розповів Гайдай, висловивши впевненість, що Україна помститься за всіх, кого вбито, хто не зустріне Перемогу.

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