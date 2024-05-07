Люди до последнего не хотели эвакуироваться и надеялись, что смогут спастись в подвале обычной сельской школы.

Об обстоятельствах трагедии, которая всколыхнула всю Украину, рассказал Сергей Гайдай, возглавлявший Луганскую областную госадминистрацию.

"Никогда не забуду тот день", - подчеркнул Гайдай на своей странице в Facebook.

Два года назад в Белогоровке – в тот день россияне сбросили авиабомбу на школу.

«Там прятались более 90 жителей непокоренного поселка. Люди тянули с эвакуацией и надеялись, что тот подвал защитит их от российских извергов. Целые семьи, дети…», - рассказал Сергей Гайдай, который сейчас является главой Мукачевской районной госадминистрации Закарпатской области.

По словам Гайдая, температура после взрыва была адской, скрывавшиеся в подвале люди сгорели заживо.

«Селяне говорили, что крик был не человеческим… Спасатели достали около трех десятков живых и продолжали разбирать завалы, но рашисты не давали возможности спасти, они не дали шанса нашим людям на спасение…», - вспоминает Сергей обстоятельства трагедии.

Обстрелы не прекращались, затем начались бои. Под завалами школы навсегда осталось более полусотни человек.

«Мы их так и не достали…не похоронили по-человечески…В тот день я получил еще один звонок из тех, о которых вспоминать больно… В этот день в результате вражеских обстрелов погибли два мальчика в Приволье, позже еще одна девочка умерла в больнице…еще три ребенка, которых лишили жизни в тот день…», - рассказал Гайдай, выразив уверенность, что Украина отомстит за всех, кто убит, кто не встретит Победу.

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