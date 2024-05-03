Нова жахлива новина облетіла Україну – окупанти забрали життя у 12-річної дитини.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Національну поліцію, дівчинка загинула на Донеччині, ще четверо мирних жителів зазнали поранень.

Загалом за минулу добу росіяни накрили вогнем 13 населених пунктів області. Пошкоджено 21 цивільний об’єкт - 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, залізничні рейки, ЛЕП.

«По Мемрику росія вдарила з РСЗВ «Град» - загинули 12-річна дівчинка та жінка, ще двоє людей отримали травми. Руйнувань зазнали сім приватних осель і автомобіль», - повідомили правоохоронці.

Внаслідок артилерійських обстрілів одну людину поранено у Красногорівці та одну – у Великій Новосілці. Снарядами пошкоджено домівки.

Крім того, в ніч на 3 травня російські війська обстріляли Костянтинівку – тип озброєння встановлюється. Пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне авто, перебито комунікації.

Зранку російські окупанти обстріляли Курахове. На данйи момент відомо, що двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Внаслідок атаки пошкодженні багатоквартирні будинки.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними, станом на ранок 3 травня в Україні внаслідок російської військової агресії загинули щонайменше 546 дітей, 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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