Ситуація на передовій залишається дуже складною, у ЗСУ розповіли, чи справді у Часовому Яру йдуть вуличні бої і яке місто може стати наступною метою ворога.

На даний момент у Часовому Яру немає вуличних боїв. Про це повідомив відомий політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, пише Politeka.net.

За словами бійця, завдання окупантів зайти до Часового Яра хоча б на сто метрів – і тоді почнуться перестрілки на вулицях, де на їхньому боці буде чисельна перевага.

“Вони це знають, ми це знаємо. Тому на околицях їх зупиняємо будь-якими засобами, які є. Вони тут два тижні лізуть уже чим завгодно. І мотоциклетні команди, і гольф-мобілі сюди дісталися», - розповів Сазонов у своєму телеграм-каналі .

За словами бійця, окупанти роблять спроби оточити місто, сильно тиснути на флангах – ресурси їм дозволяють.

«Це теж варіант – обрізати логістику, і тоді тримати місто стане дуже важко. Але поки що, повторюю, наші дороги є. А прилітає по них, то це вже давно. Ми їх логістичні маршрути теж прострілюємо», - повідомив боєць, додавши, що, якби в українських захисників було більше снарядів та мін, маршрути ворога прострілювалися б частіше.

Із втратами, каже боєць, окупанти не рахуються – «м'ясні штурми» продовжуються.

«Їм потрібні ці висоти, щоби загрожувати Костянтинівці. Але, повторюся, ми їх тримаємо. Завдяки тому, що наші пацани меншою кількістю та меншою кількістю бк витягують ситуацію мужністю, досвідом та ефективністю використання того, що є», - каже Сазонов.

Часіів Яр перетворюється на руїни – окупанти поступово знищують місто. Проте українські захисники продовжують тримати позиції.

«І триматимемо. Чекаємо на американські снаряди та снаряди з чеської ініціативи. Чекаємо на поповнення, щоб закрити всі місця, де не вистачає людей. Тримати оборону завжди легше, ніж наступати. Сточуватимемо їх резерви і потенціал. А потім повернемо своє», – запевнив боєць.

Останні новини України:

Силовики у центрі Києва – попередження про обмеження.

Нова трагедія в Одесі – є загиблі.

Жахливі вибухи гримлять серед будинків: окупанти атакують велике місто.