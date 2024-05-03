Ситуация на передовой остается очень сложной, в ВСУ рассказали, действительно ли в Часовом Яре идут уличные бои и какой город может стать следующей целью врага.

На данный момент в Часовом Яре нет уличных боев. Об этом сообщил известный политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, пишет Politeka.net.

По словам бойца, задача оккупантов зайти в Часов Яр хотя бы на сто метров – и тогда начнутся перестрелки на улицах, где на их стороне будет численное преимущество.

«Они это знают, мы это знаем. Потому на окраинах их останавливаем любыми средствами, которые есть. Они тут две недели лезут уже на чем угодно. И мотоциклетные команды, и гольф-мобили сюда добрались», - рассказал Сазонов в своем телеграм-канале.

По словам бойца, оккупанты предпринимают попыткии окружить город, сильно давить по флангам – ресурсы им позволяют.

«Это тоже вариант – обрезать логистику и тогда держать город станет совсем тяжело. Но пока, повторяю, наши дороги есть. А прилетает по ним, так это уже давно.Мы их логистические маршруты тоже простреливаем», - сообщил боец, добавив, что, если бы у украинских защитников было больше снарядов и мин, маршруты врага простреливались бы чаще.

С потерям, говорит боец, оккупанты не считаются – «мясные штурмы» продолжаются.

«Им нужны эти высоты, чтобы угрожать Константиновке. Но, повторюсь, мы их держим. Благодаря тому, что наши пацаны меньшим числом и меньшим количеством бк вытягивают ситуацию мужеством, опытом и эффективностью использования того, что есть», - говорит Сазонов.

Часов Яр превращается в развалины – оккупанты постепенно уничтожают город. Однако украинские защитники продолжают держать позиции.

«И будем держать. Ждем американских снарядов и снарядов по чешской инициативе. Ждем пополнения, чтобы закрыть все места, где не хватает людей. Держать оборону всегда легче, чем наступать. Будем стачивать их резервы и потенциал. А потом вернем свое», - заверил боец.

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