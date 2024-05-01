Одеса здригнулася від нових страшних вибухів, росіяни під покровом ночі атакували місто балістикою.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова, внаслідок нової ворожої атаки є жертви.

«Загинуло троє людей, ще троє поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив Труханов.

Постраждали житлові будинки, вибито вікна та двері.

«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», - звернувся до одеситів Геннадій Труханов.

Додамо, у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок російської атаки 29 квітня, з них одна дитина.

Їхній стан різного ступеня тяжкості.

Кількість загиблих збільшилася до 5.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер 63-річний чоловік", - повідомляв Труханов 30 квітня.

Армія РФ ударила по Одесі, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Останні новини України:

Страшні вибухи гримлять серед будинків: окупанти атакують велике місто.

Ситуація гірша, ніж у Часовому Ярі: де ворог готує нові штурми.

Російська авіабомба влетіла в оселю з дітьми.