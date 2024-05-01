Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова, внаслідок нової ворожої атаки є жертви.
«Загинуло троє людей, ще троє поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив Труханов.
Постраждали житлові будинки, вибито вікна та двері.
«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», - звернувся до одеситів Геннадій Труханов.
Додамо, у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок російської атаки 29 квітня, з них одна дитина.
Їхній стан різного ступеня тяжкості.
Кількість загиблих збільшилася до 5.
"На жаль, сьогодні у лікарні помер 63-річний чоловік", - повідомляв Труханов 30 квітня.
Армія РФ ударила по Одесі, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.
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