Окупанти здійснили черговий жорстокий удар по цивільному населенню України, перші фото з місця.

Як повідомили в ДСНС України, керована ворожа авіабомба влучила в приватну оселю на Харківщині.

«Сьогодні зранку ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на м. Дергачі, що на Харківщині. Частково зруйновано та пошкоджено двоповерховий будинок й надвірні забудови. Як наслідок – виникла пожежа площею близько 200 кв.м», - повідомили рятувальники.

У результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей.

Йде ліквідація пожежі та проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомили в поліції Харківської області, за попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбою УМПБ Д-30.

На кадрах можна побачити, що місце атаки охоплено вогнем.

Також стало відомо, що на Херсонщині поблизу Золотої Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку.

Внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік.

Його доставили до лікарні.

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