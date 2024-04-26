Як повідомили в ДСНС України, керована ворожа авіабомба влучила в приватну оселю на Харківщині.
«Сьогодні зранку ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на м. Дергачі, що на Харківщині. Частково зруйновано та пошкоджено двоповерховий будинок й надвірні забудови. Як наслідок – виникла пожежа площею близько 200 кв.м», - повідомили рятувальники.
У результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей.
Йде ліквідація пожежі та проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Як повідомили в поліції Харківської області, за попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбою УМПБ Д-30.
На кадрах можна побачити, що місце атаки охоплено вогнем.
Також стало відомо, що на Херсонщині поблизу Золотої Балки російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку.
Внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік.
Його доставили до лікарні.
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