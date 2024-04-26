Захоплення цього міста відкриває для російських загарбників перспективи для значного оперативного прогресу.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи ситуацію біля Часового Яру, пише Politeka.net.

Експерти попереджають, що наступальна спроба захопити Часів Яр відкриває окупантам найближчі перспективи для оперативного значного прогресу, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить їм почати подальші наступальні операції проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у Донецькій області.

Аналітики також підкреслили, що росіяни намагаються захопити якомога більше території до прибуття в Україну допомоги від США.

Про важку ситуацію в Часовому Ярі розповідають і самі бійці. За їхніми словами, росіяни накопичують «м’ясо до штурму».

«Артилерія та авіація продовжує працювати по місту та по наших позиціях. Дуже важко але позиції поки на контролі», - розповів «Бахмутський Балу».

Тяжкі бої, зокрема, йдуть на східних околицях міста.

«Місто під постійними обстрілами з авіації та арти. Орки підтягують важку техніку, але вся вона знищується. Ситуація складна. Титани тримають», - повідомив «Скадовський захисник».

За словами бійців, ситуація зараз дуже відрізняється від тієї, що була у 2023-му році, не кажучи вже про 2022-й.

«Дуже багато дронів і це визначає загальну картину. Пересуватися по відкритої місцевості взагалі стає неможливим. А коли це необхідно – наприклад, вихід групи на позиції, підвіз бк чи ще чогось потрібного, евакуація поранених… це вкрай важко, та небезпечно», - розповідав Андрій "Браконьєр", командир Роти Вогневої Підтримки тактичного підрозділу Грім 41омбр.

Боєць також зазначив, що ворожих дронів в районі Часового Яру зараз «як бджіл на пасиці»:

«Важкий противник. Проти нас кинули підготовлених, досвідчених бійців. Звісно, вистачає і звичайних підрозділів, але погоду роблять саме відбірні підрозділи з бойовим досвідом. Працює ворожа авіація….».

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