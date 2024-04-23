«З самого початку повномасштабної війни цей напрямок розглядався ворогом як один з пріоритетних».

Російські окупанти здійснили ракетний удар по харківській телевежі, але це не є сигналом того, що починається наступ на місто.

Таку думку висловив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

За його словами, телевежа в Харкові - це планова ціль ворога, а не сигнал про те, що ось вже починається наступ на місто. Однак небезпека для міста залишається.

«Важливо розуміти реальну ситуацію: загальна обстановка в Харкові та області говорить про системну підготовку до спроб просування на Харківському напрямку», - підкреслив Жорін.

За словами бійця, з самого початку повномасштабної війни цей напрямок розглядався ворогом як один з пріоритетних.

«Зараз ми бачимо накопичення сил, перекидання сил, розгортання логістики, медичних пунктів», - попередив Жорін.

Нагадаємо, 22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

«Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання», - повідомили в Харківській ОВА.

Харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють.

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