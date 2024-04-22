З’ясувалися нові детали цинічного злочину на Вінничині, жертвою якого став 20-річний поліцейський.

Згідно з даними Офісу Генпрокурора, підозрювани виявилися військовослужбовцями.

«Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві», - розповіли в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події. Правоохоронці розшукали нападників у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Також в ході слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

«На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою», - розповіли в Офісі Генпрокурораю

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

У свою чергу в ДБР розповіли, що військовослужбовці, яких підозрюють у вбивстві поліцейського, це батько і син.

«За даними слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці: батько та син - самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них», - повідомили в ДБР.

Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області, фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події.

Як відомо, внаслідок нападу загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький.

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