Выяснились новые детали циничного преступления в Винницкой области, жертвой которого стал 20-летний полицейский.

Согласно данным Офиса Генпрокурора, подозреваемые оказались военнослужащими.

«Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве», – рассказали в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали нападающих в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Ранее на территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица и боеприпасы. Также в ходе следственных действий было найдено оружие – вероятно орудие убийства.

«В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

В свою очередь в ДБР рассказали, что военнослужащие, подозреваемые в убийстве полицейского, это отец и сын.

«По данным следствия, 19 апреля 2024 года, военнослужащие: отец и сын – самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они угнали табельный пистолет, который был закреплен за одним из них», - сообщили в ДБР.

В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области, фигуранты попали в милицию и скрылись с места происшествия.

Как известно, в результате нападения погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий.

Последние новости Украины:

Ситуация ухудшается: боец ВСУ о тревожных изменениях на фронте.

Новые сильные взрывы, есть попадание: нада на этот раз целил враг.