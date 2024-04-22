"Схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні не було запізнілим, але затримка мала реальні наслідки".

І одни з таких наслідків – погіршення ситуації біля Часового Яру, пише Politeka.net.

Про це, зокрема, повідомив боєць ЗСУ, який знаходиться на передовій і веде телеграм-канал «Бахмутський демон».

«Бої ведемо майже в Часіку вже», - повідомив «демон».

Відомо, що вороги скидають на це українське місто понад 10 керованих авіабомб за добу.

Про це повідомив командир взводу безпілотних роботизованих систем 5 окремої штурмової бригади Сергій Крайняк.

"Це узгоджене бомбардування з повітря, і це тактика, повторена з кампанії в Авдіївці", - повідомив Крайняк.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кремль прагне захопити Часів Яр до 9 травня, а в червні - розпочати масштабний наступ.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - наголошував президент.

Про важку ситуацію найближчим часом попередив і очільник ГУР Кирило Буданов.

«Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть.

Це про фронт в тому числі. Росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Це важкий період буде. Середина травня, початок червня», - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що схвалення пакета військової допомоги Україні не було запізнілим, але затримка мала наслідки. Російські окупаційні війська, зокрема, мають перевагу в боєприпасах, тоді як українські сили змушені їх економити.

Останні новини України:

Нові сильні вибухи, є влучання: куди цього разу цілив ворог.

Оголошено день жалоби: кількість жертв у Чернігові продовжує зростати.

Вже відбивається на лінії фронту: бійці ЗСУ отримали потужне поповнення.