Так, згідно з даними Сил оборони півдня України, цієї ночі ворог з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» на Одещину.

Знищити вдавлося 5 баражуючих снарядів. Але, на жаль, є і влучання.

«Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку», - повідомили в Силах оборони півдня.

Внаслідок атаки люди не постраждали.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Одещині постраждали чотири людини. З них три чоловіка та одна жінка.

Окупанти вдарили по Одещині балістикою. Ворог знов цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання.

Додамо, також стало відомо, що впродовж доби окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

Так, ворог завдав авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці. Крім того, 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

«6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 169 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки», - повідомили в Запорізькій ОВА.

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